Україна
Мерц повідомив про шанс на справжній мирний процес — деталі

Мерц повідомив про шанс на справжній мирний процес — деталі

Дата публікації: 15 грудня 2025 18:53
Мерц заявив про шанс на справжній мирний процес для України
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що наразі зʼявився шанс на справжній мирний процес для України. За його словами, протягом останніх днів відбувається найбільша динаміка в дипломатичній сфері з 24 лютого 2022 року.

Про це Фрідріх Мерц сказав на спільній пресконференції з українським лідером Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Читайте також:

Мирний процес для України

"Протягом останніх днів та тиждень ми цілодобово працювали над тим, щоб підготувати ґрунт для миру в Україні", — заявив Мерц.

За його словами, позитивна динаміка в перемовинах була б неможлива без роботи США та лідера Дональда Трампа.

Крім того, канцлер Німеччини зауважив, що РФ грає на час та ставить максимальні вимоги, а також одночасно продовжує загарбницьку війну.

Нагадаємо, Мерц назвав основні цілі, які повинні бути досягнуті під час перемовин щодо закінчення війни.

Також канцлер Німеччини заявив, що лише українці повинні вирішувати питання щодо своїх територій.

Володимир Зеленський Німеччина Україна дипломатія мирний план Фрідріх Мерц
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
