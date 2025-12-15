Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лише Україна має вирішувати питання щодо своїх територій — Мерц

Лише Україна має вирішувати питання щодо своїх територій — Мерц

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 18:58
Мерц зробив заяву щодо територій України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що лише Україна та український народ мають вирішувати питання щодо власних територій. Адже саме українці всі ці роки захищають свою землю від російських окупантів.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Реклама
Читайте також:

Мерц про врегулювання територіальних питань України

Фрідріх Мерц наголосив, що право ухвалювати рішення щодо територіальної цілісності належить виключно Україні та її громадянам. За його словами, саме український народ упродовж років протистоїть російській агресії, захищаючи свою землю.

"Ключовим залишається питання — як можна врегулювати питання територій — відповідь на це може дати український народ та президент, які захищають свою землю. Тут ми одностайні. Україна вирішує питання територіальних поступок", — зазначив Мерц.

Фрідріх Мерц назвав ключові цілі щодо переговорів про закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Також Мерц висловив сподівання щодо того, що вдасться досягнути прогресу у переговорах про закінчення війни.

Володимир Зеленський Німеччина війна в Україні Росія Фрідріх Мерц мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації