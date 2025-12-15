Мерц зробив заяву щодо територій України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що лише Україна та український народ мають вирішувати питання щодо власних територій. Адже саме українці всі ці роки захищають свою землю від російських окупантів.

Про це Фрідріх Мерц сказав під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 15 грудня.

Мерц про врегулювання територіальних питань України

Фрідріх Мерц наголосив, що право ухвалювати рішення щодо територіальної цілісності належить виключно Україні та її громадянам. За його словами, саме український народ упродовж років протистоїть російській агресії, захищаючи свою землю.

"Ключовим залишається питання — як можна врегулювати питання територій — відповідь на це може дати український народ та президент, які захищають свою землю. Тут ми одностайні. Україна вирішує питання територіальних поступок", — зазначив Мерц.

Фрідріх Мерц назвав ключові цілі щодо переговорів про закінчення повномасштабної війни Росії проти України.

Також Мерц висловив сподівання щодо того, що вдасться досягнути прогресу у переговорах про закінчення війни.