Мерц сделал заявление относительно территорий Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что только Украина и украинский народ должны решать вопрос о собственных территориях. Ведь именно украинцы все эти годы защищают свою землю от российских оккупантов.

Об этом Фридрих Мерц сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Реклама

Читайте также:

Мерц об урегулировании территориальных вопросов Украины

Фридрих Мерц отметил, что право принимать решение о территориальной целостности принадлежит исключительно Украине и ее гражданам. По его словам, именно украинский народ на протяжении лет противостоит российской агрессии, защищая свою землю.

"Ключевым остается вопрос — как можно урегулировать вопрос территорий — ответ на это может дать украинский народ и президент, которые защищают свою землю. Здесь мы единодушны. Украина решает вопрос территориальных уступок", — отметил Мерц.

Фридрих Мерц назвал ключевые цели по переговорам об окончании полномасштабной войны России против Украины.

Также Мерц выразил надежду относительно того, что удастся достичь прогресса в переговорах об окончании войны.