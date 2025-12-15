Мерц сделал заявление относительно территорий Украины

Только Украина должна решать вопросы по своим территориям — Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что только Украина и украинский народ должны решать вопрос о собственных территориях. Ведь именно украинцы все эти годы защищают свою землю от российских оккупантов.
Об этом Фридрих Мерц сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.
Мерц об урегулировании территориальных вопросов Украины
Фридрих Мерц отметил, что право принимать решение о территориальной целостности принадлежит исключительно Украине и ее гражданам. По его словам, именно украинский народ на протяжении лет противостоит российской агрессии, защищая свою землю.
"Ключевым остается вопрос — как можно урегулировать вопрос территорий — ответ на это может дать украинский народ и президент, которые защищают свою землю. Здесь мы единодушны. Украина решает вопрос территориальных уступок", — отметил Мерц.
Фридрих Мерц назвал ключевые цели по переговорам об окончании полномасштабной войны России против Украины.
Также Мерц выразил надежду относительно того, что удастся достичь прогресса в переговорах об окончании войны.
