Мерц надеется на прогресс в переговорах о конце войны

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что вечером, 15 декабря, удастся достичь прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Европой.

Об этом Фридрих Мерц сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Мерц отметил, что США, Украина и Европа хотят заставить Россию закончить игру на время и начать перемирие. В результате европейцы будут систематически усиливать давление на Россию.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы использовать замороженные российские активы в Европе на вооружение Украины", — говорит канцлер Германии.

