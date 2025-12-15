Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц надеется на прогресс в переговорах о конце войны

Мерц надеется на прогресс в переговорах о конце войны

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:01
Мерц надеется на прогресс в переговорах о конце войны
Срочная новость

Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что вечером, 15 декабря, удастся достичь прогресса, чтобы сомкнуть ряды между Украиной, Соединенными Штатами Америки и Европой.

Об этом Фридрих Мерц сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Реклама
Читайте также:

Прогресс в переговорах

Мерц отметил, что США, Украина и Европа хотят заставить Россию закончить игру на время и начать перемирие. В результате европейцы будут систематически усиливать давление на Россию.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы использовать замороженные российские активы в Европе на вооружение Украины", — говорит канцлер Германии.

Новость дополняется...

Германия война переговоры Украина Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации