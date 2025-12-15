Видео
Главная Новости дня Мерц сообщил о шансе на настоящий мирный процесс — детали

Мерц сообщил о шансе на настоящий мирный процесс — детали

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 18:53
Мерц заявил о шансе на настоящий мирный процесс для Украины
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас появился шанс на настоящий мирный процесс для Украины. По его словам, в последние дни происходит самая большая динамика в дипломатической сфере с 24 февраля 2022 года.

Об этом Фридрих Мерц сказал на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в понедельник, 15 декабря.

Мирный процесс для Украины

"В течение последних дней и неделю мы круглосуточно работали над тем, чтобы подготовить почву для мира в Украине", — заявил Мерц.

По его словам, положительная динамика в переговорах была бы невозможна без работы США и лидера Дональда Трампа.

Кроме того, канцлер Германии отметил, что РФ играет на время и ставит максимальные требования, а также одновременно продолжает захватническую войну.

Напомним, Мерц назвал основные цели, которые должны быть достигнуты во время переговоров об окончании войны.

Также канцлер Германии заявил, что только украинцы должны решать вопрос о своих территориях.

Владимир Зеленский Германия Украина дипломатия мирный план Фридрих Мерц
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
