Зеленский заявил, что украинская делегация работает почти круглосуточно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ряде важных встреч и переговоров, состоявшихся в течение последних двух дней. Он отметил, что украинская делегация работает почти круглосуточно.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Зеленский о работе украинской делегации

Зеленский сообщил, что накануне украинская сторона более пяти часов проводила консультации с представителями Соединенных Штатов. По его словам, сегодня переговорный процесс продолжился несколькими раундами и продолжается дальше.

Глава государства подчеркнул, что украинская делегация фактически работает непрерывно, чтобы достичь результата, который будет отвечать национальным интересам и воле украинского народа.

Недавно Зеленский заявил, что вопрос территорий является довольно сложным во время переговоров.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что только Украина должна решать вопрос о собственных территориях.