Работаем почти круглосуточно — Зеленский о переговорах

Работаем почти круглосуточно — Зеленский о переговорах

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:03
Зеленский заявил, что украинская делегация работает почти круглосуточно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ряде важных встреч и переговоров, состоявшихся в течение последних двух дней. Он отметил, что украинская делегация работает почти круглосуточно.

Об этом глава государства сказал во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Зеленский о работе украинской делегации

Зеленский сообщил, что накануне украинская сторона более пяти часов проводила консультации с представителями Соединенных Штатов. По его словам, сегодня переговорный процесс продолжился несколькими раундами и продолжается дальше.

Глава государства подчеркнул, что украинская делегация фактически работает непрерывно, чтобы достичь результата, который будет отвечать национальным интересам и воле украинского народа.

"Вчера состоялось более пяти часов заседаний с представителями США. Сегодня уже прошло несколько раундов переговоров, и они продолжаются. Украинская делегация работает почти круглосуточно, чтобы достичь результата, который будет уважать народ Украины", — сказал украинский лидер.

Недавно Зеленский заявил, что вопрос территорий является довольно сложным во время переговоров.

В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что только Украина должна решать вопрос о собственных территориях.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
