Зеленський заявив, що українська делегація працює майже цілодобово

Президент України Володимир Зеленський розповів про низку важливих зустрічей та переговорів, що відбулися протягом останніх двох днів. Він зазначив, що українська делегація працює майже цілодобово.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у понеділок, 15 грудня.

Зеленський про роботу української делегації

Зеленський повідомив, що напередодні українська сторона понад п’ять годин проводила консультації з представниками Сполучених Штатів. За його словами, сьогодні переговорний процес продовжився кількома раундами й триває далі.

Глава держави наголосив, що українська делегація фактично працює безперервно, аби досягти результату, який відповідатиме національним інтересам та волі українського народу.

"Учора відбулося понад п’ять годин засідань із представниками США. Сьогодні вже пройшло кілька раундів перемовин, і вони тривають. Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який поважатиме народ України", — сказав український лідер.

Нещодавно Зеленський заявив, що питання територій є доволі складним під час перемовин.

Своєю чергою, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що лише Україна має вирішувати питання щодо власних територій.