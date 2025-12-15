Відео
Головна Новини дня Зеленський відповів, чи планує він дзвінок із Трампом сьогодні

Зеленський відповів, чи планує він дзвінок із Трампом сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 19:23
Брифінгу Зеленського у Берліні 15 грудня - чи планує він дзвінок із Трампом
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У понеділок, 15 грудня, Президент України Володимир Зеленський провів брифінгу із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Він також прокоментував подальші плани щодо комунікації із американським лідером Дональдом Трампом.

Про це голова держави заявив журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час брифінгу.

Читайте також:

Дзвінок Трампа та Зеленського

Журналістка запитала Зеленського, чи планує він дзвінок із президентом США Дональдом Трампом.

"Не знаю. Все можливо", — відповів голова держави.

При цьому у ЗМІ заявили, президент Трамп сьогодні зателефонує президенту Зеленському та європейським лідерам, щоб обговорити мирну угоду.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський розкрив деталі щодо переговорів, що відбулися протягом останніх двох днів. При цьому українська делегація працює майже цілодобово.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав головні цілі, які мають бути досягнуті під час перемовин щодо завершення війни в Україні. 

Володимир Зеленський США Німеччина Дональд Трамп Фрідріх Мерц
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
