Гарантии безопасности для Украины — Зеленский назвал пункты

Гарантии безопасности для Украины — Зеленский назвал пункты

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:46
Гарантии безопасности для Украины — Зеленский назвал пункты
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности. В частности, одним из пунктом является вопрос мониторинга во время прекращения огня.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Гарантии безопасности для Украины

Новость дополняется...

Владимир Зеленский война Украина Фридрих Мерц гарантии безопасности
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
