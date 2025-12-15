Гарантии безопасности для Украины — Зеленский назвал пункты
Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 19:46
Срочная новость
Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности. В частности, одним из пунктом является вопрос мониторинга во время прекращения огня.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.
