Гарантии безопасности для Украины — Зеленский назвал пункты

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал о гарантиях безопасности. В частности, одним из пунктом является вопрос мониторинга во время прекращения огня.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Новость дополняется...