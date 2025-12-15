Срочная новость

Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры слышат Украину. По его словам, они готовы искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность — гарантированной.

Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.

Партнеры слышат Украину

