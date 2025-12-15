Зеленский заявил, что партнеры слышат Украину
Дата публикации 15 декабря 2025 19:06
Срочная новость
Президент Владимир Зеленский заявил, что партнеры слышат Украину. По его словам, они готовы искать решения, которые сделают мир достойным, а безопасность — гарантированной.
Об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в понедельник, 15 декабря.
Новость дополняется...
