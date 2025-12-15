Відео
Головна Новини дня Переговори США та України — Зеленський повідомив результати

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 22:03
Зеленський підбив підсумки переговорів України та США в Берліні
Володимир Зеленський та Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Lisi Niesner/Pool

Український лідер Володимир Зеленський розповів про підсумки переговорів з американською делегацією в Берліні. За його словами, важливо, що колеги зі США почули всі деталі щодо війни.

Про це глава держави повідомив у Telegram у понеділок, 15 грудня.

Підсумки переговорів України та США в Берліні

Зеленський зазначив, що вчора була перша зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, а також з командою Штатів.

"До цього відповідні такі зустрічі проводили наші команди. Дуже важливо, що колеги зі Сполучених Штатів Америки почули всі деталі щодо війни. Якби ці зустрічі в нас були раніше, прогрес був би ще більший. Але я вдячний за те, що ми дійсно дуже добре попрацювали", — наголосив глава держави.

За його словами, є деякі речі, які деструктивні й точно не допоможуть Україні. Зеленський заявив, що важливо, що сьогодні їх немає в нових редакціях документів.

"Це важливо. Тому що гідність – це важливо", — додав український лідер.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, глава держави пояснив, що повинно бути в гарантіях безпеки для України.

Також Зеленський заявив, що партнери чують Україну. За його словами, вони готові шукати рішення для миру.

Володимир Зеленський США війна переговори Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
