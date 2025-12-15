Видео
Главная Новости дня Переговоры США и Украины — Зеленский сообщил результаты

Переговоры США и Украины — Зеленский сообщил результаты

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 22:03
Зеленский подвел итоги переговоров Украины и США в Берлине
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Lisi Niesner/Pool

Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал об итогах переговоров с американской делегацией в Берлине. По его словам, важно, что коллеги из США услышали все детали относительно войны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в понедельник, 15 декабря.

Итоги переговоров Украины и США в Берлине

Зеленский отметил, что вчера была первая встреча со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также с командой Штатов.

"До этого соответствующие такие встречи проводили наши команды. Очень важно, что коллеги из Соединенных Штатов Америки услышали все детали по войне. Если бы эти встречи у нас были раньше, прогресс был бы еще больше. Но я благодарен за то, что мы действительно очень хорошо поработали", — подчеркнул глава государства.

По его словам, есть некоторые вещи, которые деструктивны и точно не помогут Украине. Зеленский заявил, что важно, что сегодня их нет в новых редакциях документов.

"Это важно. Потому что достоинство — это важно", — добавил украинский лидер.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, глава государства объяснил, что должно быть в гарантиях безопасности для Украины.

Также Зеленский заявил, что партнеры слышат Украину. По его словам, они готовы искать решения для мира.

Владимир Зеленский США война переговоры Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
