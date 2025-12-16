Деструктивные для Украины пункты плана уже изъяты, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами на тему мирных переговоров и так называемого "мирного плана" Трампа. Он объяснил, что имел в виду, когда говорил, что некоторые пункты плана являются деструктивными.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Что было не так с мирным планом

Лидер Украины в голосовом чате ответил на вопросы журналистов The Washington Post. Зеленский сказал, что сейчас нет разницы какие именно пункты были среди этих 28 других пунктов в первой версии документа.

"Я, честно говоря, не хочу их сегодня комментировать. Важно, что их сегодня нет. Это не значит, что у нас идеальный сейчас план, это очень рабочие версии", — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил американцев за это партнерство. Однако отметил, что всем нужно быть очень внимательными.

"Мы сказали партнерам, что эти пункты в той или иной формулировке, которые были изъяты, очень не хочется, чтобы они появлялись в других документах", — заявил президент Украины.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский подвел итоги переговоров в Берлине с американскими представителями.

Также глава государства рассказал последние детали работы над гарантиями безопасности для Украины.