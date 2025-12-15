Трамп заявив, що веде переговори з ЄС щодо гарантій Україні, але свої території вона втратила

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже втратила свої території. Проте зараз США працює з європейцями над надійними гарантіями безпеки України.

Що саме заявив Трамп про Україну

За словами Трампа, Україна вже втратила території. Проте є неприпустимим, щоб у Європі знову починалась війна. Тому адміністрація Трампа зараз працюють разом з європейцями над гарантіями безпеки для нашої держави.

Нагадаємо, 15 грудня Трамп провів розмову з лідерами Європи. Сторони обговорили війну в Україні.

Також після переговорів з представниками США український лідер Володимир Зеленський повідомив, чи проведе розмову з Трампом.