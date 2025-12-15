Трамп заявив, що веде переговори з ЄС щодо гарантій Україні, але свої території вона втратила

Україна втратила території, але гарантії безпеки будуть — Трамп
Дата публікації: 15 грудня 2025 23:02
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна вже втратила свої території. Проте зараз США працює з європейцями над надійними гарантіями безпеки України.
Про це повідомляє Clash Report.
Що саме заявив Трамп про Україну
За словами Трампа, Україна вже втратила території. Проте є неприпустимим, щоб у Європі знову починалась війна. Тому адміністрація Трампа зараз працюють разом з європейцями над гарантіями безпеки для нашої держави.
Нагадаємо, 15 грудня Трамп провів розмову з лідерами Європи. Сторони обговорили війну в Україні.
Також після переговорів з представниками США український лідер Володимир Зеленський повідомив, чи проведе розмову з Трампом.
