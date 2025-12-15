Трамп заявил, что ведет переговоры с ЕС по гарантиям Украине, но свои территории она потеряла

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла свои территории. Однако сейчас США работает с европейцами над надежными гарантиями безопасности Украины.

Что именно заявил Трамп об Украине

По словам Трампа, Украина уже потеряла территории. Однако недопустимо, чтобы в Европе снова начиналась война. Поэтому администрация Трампа сейчас работают вместе с европейцами над гарантиями безопасности для нашего государства.

Напомним, 15 декабря Трамп провел разговор с лидерами Европы. Стороны обсудили войну в Украине.

