Трамп обговорив війну в Україні з європейськими лідерами

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 15 грудня, провів телефонну розмову з європейськими лідерами. Вони обговорили війну в Україні.

Про це Дональд Трамп розповів у коментарі журналістам.

Реклама

Читайте також:

Розмова Трампа з європейськими лідерами

"Годину тому ми мали гарну розмову з європейськими лідерами, багато з чого стосувалося війни Росії проти України", — заявив Трамп.

За його словами, сторони довго обговорювали війну. Він вважає, що все йде добре, однак ситуація складна.

Також лідер США наголосив, що зараз ближче до миру, ніж будь-коли.

"Я думаю, що ми зараз ближчі, вони самі скажуть, що ми ближчі. Ми мали багато розмов з президентом Росії Путіним і вважаю, що ми ближчі, ніж будь-коли. Побачимо, що можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів", — додав лідер США.

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський після переговорів у Берліні розповів, чи планує розмову з Трампом.

Також Зеленський підбив підсумки переговорів України з американськими представниками, які тривали два дні.