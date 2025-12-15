Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп поговорил с лидерами Европы — что обсудили

Трамп поговорил с лидерами Европы — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 22:30
Трамп обсудил войну в Украине с европейскими лидерами
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 15 декабря, провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Они обсудили войну в Украине.

Об этом Дональд Трамп рассказал в комментарии журналистам.

Реклама
Читайте также:

Разговор Трампа с европейскими лидерами

"Час назад мы имели хороший разговор с европейскими лидерами, многое из чего касалось войны России против Украины", — заявил Трамп.

По его словам, стороны долго обсуждали войну. Он считает, что все идет хорошо, однако ситуация сложная.

Также лидер США подчеркнул, что сейчас ближе к миру, чем когда-либо.

"Я думаю, что мы сейчас ближе, они сами скажут, что мы ближе. Мы имели много разговоров с президентом России Путиным и считаю, что мы ближе, чем когда-либо. Посмотрим, что можем сделать. Мы хотим спасти много жизней", — добавил лидер США.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров в Берлине рассказал, планирует ли разговор с Трампом.

Также Зеленский подвел итоги переговоров Украины с американскими представителями, которые длились два дня.

США война Дональд Трамп Украина Европа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации