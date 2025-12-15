Трамп обсудил войну в Украине с европейскими лидерами

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 15 декабря, провел телефонный разговор с европейскими лидерами. Они обсудили войну в Украине.

Об этом Дональд Трамп рассказал в комментарии журналистам.

Разговор Трампа с европейскими лидерами

"Час назад мы имели хороший разговор с европейскими лидерами, многое из чего касалось войны России против Украины", — заявил Трамп.

По его словам, стороны долго обсуждали войну. Он считает, что все идет хорошо, однако ситуация сложная.

Также лидер США подчеркнул, что сейчас ближе к миру, чем когда-либо.

"Я думаю, что мы сейчас ближе, они сами скажут, что мы ближе. Мы имели много разговоров с президентом России Путиным и считаю, что мы ближе, чем когда-либо. Посмотрим, что можем сделать. Мы хотим спасти много жизней", — добавил лидер США.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский после переговоров в Берлине рассказал, планирует ли разговор с Трампом.

Также Зеленский подвел итоги переговоров Украины с американскими представителями, которые длились два дня.