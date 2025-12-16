Видео
Главная Новости дня Пять пунктов Зеленского — о чем договорился с США в Берлине

Пять пунктов Зеленского — о чем договорился с США в Берлине

Дата публикации 16 декабря 2025 01:11
США готовы предоставить Украине гарантии безопасности и есть договоренности о помощи по восстановлению Украины — заявление Зеленского
Президент США Трамп и президент Украины Зеленский и президент США Трамп. Фото: Reuters

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи между Украиной, ЕС и США в Германии. Речь шла об аналоге "5 статьи" гарантий, восстановлении Украины, переселенцах и выплатах погибшим героям Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

О чем Зеленскому удалось договориться в Берлине

Украинский президент подчеркнул, что американцы хотят быстрого завершения войны, а для Украины важно качество в этой скорости. Зеленский заявил, что по результатам переговоров в Германии Украина рассчитывает на пять документов.

  • гарантии безопасности: аналог "5 статьи" НАТО, что будет подтверждено Конгрессом США и об этом уже удалось договориться;
  • восстановление Украины: речь о создании специального фонда для восстановления украинского государства;
  • помощь жильем переселенцев: выделение денег на жилье для людей, которые его потеряли из-за агрессии РФ. "Я думаю, где-то мы насчитаем около 78 миллиардов. И мы подняли этот вопрос. Важно, что американцы воспринимают это", — отметил Зеленский.
  • выплаты семьям, которые потеряли героя. Зеленский считает, что любой воин, который погиб на войне, это украинский герой и надо нести не только моральную, но и финансовую ответственность за поддержку семьи павшего. Это требует финансовой помощи от союзников Украины;
  • восстановление инфраструктуры: речь о деньгах для восстановления энергетики, школ, университетов и тому подобное.

"Я очень рад, что мы смогли объединить США и Европу, работая над этими документами. Посмотрим на результат, но такой шаг сделан. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов. Мы встретимся с Трампом", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее украинский президент сообщил, что из мирного плана удалось изъять пункты, которые были деструктивными для Украины.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла свои территории. Однако сейчас США работает с европейцами над надежными гарантиями безопасности Украины.

Владимир Зеленский США переговоры переселенцы погибшие мирный план гарантии безопасности
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
