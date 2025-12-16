США готовы предоставить Украине гарантии безопасности и есть договоренности о помощи по восстановлению Украины — заявление Зеленского

Пять пунктов Зеленского — о чем договорился с США в Берлине
Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи между Украиной, ЕС и США в Германии. Речь шла об аналоге "5 статьи" гарантий, восстановлении Украины, переселенцах и выплатах погибшим героям Украины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
О чем Зеленскому удалось договориться в Берлине
Украинский президент подчеркнул, что американцы хотят быстрого завершения войны, а для Украины важно качество в этой скорости. Зеленский заявил, что по результатам переговоров в Германии Украина рассчитывает на пять документов.
- гарантии безопасности: аналог "5 статьи" НАТО, что будет подтверждено Конгрессом США и об этом уже удалось договориться;
- восстановление Украины: речь о создании специального фонда для восстановления украинского государства;
- помощь жильем переселенцев: выделение денег на жилье для людей, которые его потеряли из-за агрессии РФ. "Я думаю, где-то мы насчитаем около 78 миллиардов. И мы подняли этот вопрос. Важно, что американцы воспринимают это", — отметил Зеленский.
- выплаты семьям, которые потеряли героя. Зеленский считает, что любой воин, который погиб на войне, это украинский герой и надо нести не только моральную, но и финансовую ответственность за поддержку семьи павшего. Это требует финансовой помощи от союзников Украины;
- восстановление инфраструктуры: речь о деньгах для восстановления энергетики, школ, университетов и тому подобное.
"Я очень рад, что мы смогли объединить США и Европу, работая над этими документами. Посмотрим на результат, но такой шаг сделан. Я думаю, что когда мы доработаем документы или приблизимся ближе к конечному варианту документов. Мы встретимся с Трампом", — сказал Владимир Зеленский.
Ранее украинский президент сообщил, что из мирного плана удалось изъять пункты, которые были деструктивными для Украины.
А президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла свои территории. Однако сейчас США работает с европейцами над надежными гарантиями безопасности Украины.
Читайте Новини.LIVE!