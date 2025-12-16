Питання контролю та визнання Донбасу є зараз ключовим у перемовинах, заявив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, що Україна ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме Донбас російським. Зараз є основна перепона в мирному врегулюванні, яка стосується так званої "вільної економічної зони".

Про заяву українського лідера повідомляють Новини.LIVE.

Президент України зазначив, що позиції окупантів РФ щодо питання Донбасу не змінились — хочуть забрати його собі. В той же час українська позиція справедлива з усіх точок зору — Донбас є українською територією.

"Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину яка тимчасово окупована, — безумовно", — сказав Зеленський.

Проте український президент наголосив, що питання щодо території продовжує обговорюватись в рамках переговорів. Це одне з ключових питань, за яким поки що консенсусу немає.

Раніше Зеленський повідомив про суть п'яти пунктів мирного плану, які вдалось пропрацювати у Берліні. Мова про гарантії безпеки, гроші для переселенців та родин загиблих героїв України.

Раніше український президент повідомив, що з мирного плану вдалось вилучити пункти, які були деструктивними для України.