Питання контролю та визнання Донбасу є зараз ключовим у перемовинах, заявив Зеленський

Хто контролюватиме Донбас — Зеленський про основну перепону плану
Український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, що Україна ні де-юре, ні де-факто не визнаватиме Донбас російським. Зараз є основна перепона в мирному врегулюванні, яка стосується так званої "вільної економічної зони".
Про заяву українського лідера повідомляють Новини.LIVE.
Що не так із пропозицією США щодо Донбасу
Президент України зазначив, що позиції окупантів РФ щодо питання Донбасу не змінились — хочуть забрати його собі. В той же час українська позиція справедлива з усіх точок зору — Донбас є українською територією.
"Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслю — вільна економічна зона — це не значить, що під керівництвом РФ. Це важливі для мене риси будь-якого формату Донбасу. Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо, ту частину яка тимчасово окупована, — безумовно", — сказав Зеленський.
Проте український президент наголосив, що питання щодо території продовжує обговорюватись в рамках переговорів. Це одне з ключових питань, за яким поки що консенсусу немає.
Раніше Зеленський повідомив про суть п'яти пунктів мирного плану, які вдалось пропрацювати у Берліні. Мова про гарантії безпеки, гроші для переселенців та родин загиблих героїв України.
Раніше український президент повідомив, що з мирного плану вдалось вилучити пункти, які були деструктивними для України.
