Вопрос контроля и признания Донбасса является сейчас ключевым в переговорах, заявил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, что Украина ни де-юре, ни де-факто не будет признавать Донбасс российским. Сейчас есть основная преграда в мирном урегулировании, которая касается так называемой "свободной экономической зоны".

О заявлении украинского лидера сообщают Новини.LIVE.

Президент Украины отметил, что позиции оккупантов РФ по вопросу Донбасса не изменились — хотят забрать его себе. В то же время украинская позиция справедлива со всех точек зрения — Донбасс является украинской территорией.

"Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркну — свободная экономическая зона - это не значит, что под руководством РФ. Это важные для меня черты любого формата Донбасса. Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем, ту часть, которая временно оккупирована, — безусловно", — сказал Зеленский.

Однако украинский президент подчеркнул, что вопрос о территории продолжает обсуждаться в рамках переговоров. Это один из ключевых вопросов, по которому пока консенсуса нет.

Ранее Зеленский сообщил о сути пяти пунктов мирного плана, которые удалось проработать в Берлине. Речь о гарантиях безопасности, деньги для переселенцев и семей погибших героев Украины.

Ранее украинский президент сообщил, что из мирного плана удалось изъять пункты, которые были деструктивными для Украины.