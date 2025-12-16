Відео
Головна Новини дня Україна розраховує отримати 210 млрд євро активів РФ — Зеленський

Україна розраховує отримати 210 млрд євро активів РФ — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:00
Зеленський зробив важливу заяву щодо використання активів РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на використання заморожених активів РФ на суму 210 млрд євро. Він зазначив, що ці гроші буде спрямовано на відбудову.

Про це глава держави сказав під час пресконференції у Гаазі у вівторок, 16 грудня.

Зеленський про заморожені активи РФ

Відповідаючи на запитання про можливе послаблення переговорної позиції України, Володимир Зеленський визнав, що ситуація залишається складною, зокрема через фінансові виклики та дискусії навколо використання заморожених російських активів.

За словами лідера, Україна розраховує отримати 40–45 млрд євро у 2026 році, а загалом — близько 210 млрд євро на відбудову.

Водночас глава держави наголосив, що реальні масштаби руйнувань утричі більші, тож цієї суми буде недостатньо — але це важливий наступний крок.

Президент зазначив, що транші з заморожених активів потрібні вже зараз для термінових потреб, зокрема виробництва та закупівлі зброї, у тому числі систем ППО в США.

Крім того, Зеленський зауважив, що Україна не зможе стояти міцно без використання заморожених активів РФ.

"Більшість лідерів за те, щоб знайти Україні цю фінансову підтримку. Яка вона буде — це питання наступне", — сказав лідер.

Також він додав:

"Ми всі розуміємо, що Росія — це агресор, чи їх зупинять в майбутньому гарантії, ми не знаємо. Тому України хоче мати гарантії подібні за статтею 5 НАТО, хоче знати, як буде реагувати "Коаліції охочих". Наша армія, яку підтримують різними форматами, — це наші гарантії безпеки, це також членство в ЄС".

Нещодавно Зеленський заявив, що наразі розглядаються два шляхи розвитку подій щодо заморожених активів РФ.

Раніше президент пояснював, як мають працювати російські заморожені активи.

Володимир Зеленський Гаага активи війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
