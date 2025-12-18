Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

Більшість лідерів підтримують репараційну позику — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 14:48
Зеленський заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує невідкладного фінансового реагування через очікуваний дефіцит у 45–50 мільярдів гривень. Він зазначив, що більшість міжнародних лідерів підтримують репараційну позику, тоді як інші пропонують альтернативні інструменти.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Брюсселі у четвер, 18 грудня.

Реклама
Читайте також:

Зеленський про репараційну позику

"Більшість лідерів підтримують репараційну позику. Є лідери, які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати за лідерів, чим закінчиться сьогоднішній день, чи наступний. Але в одному мені здається ми об'єднані — в тому, що ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді щодо фінансових можливостей на наступний рік, — пояснив Зеленський.

Водночас він зазначив, що це загроза для нашої держави. За його прогнозами, дефіцит точно складе 45-50 мільярдів доларів.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 210 млрд євро російських активів.

Раніше президент повідомив, що нині розглядаються два шляхи розвитку подій щодо заморожених активів РФ.

Володимир Зеленський фінансова допомога активи ЄС війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації