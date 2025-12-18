Зеленський заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує невідкладного фінансового реагування через очікуваний дефіцит у 45–50 мільярдів гривень. Він зазначив, що більшість міжнародних лідерів підтримують репараційну позику, тоді як інші пропонують альтернативні інструменти.

Про це глава держави сказав під час пресконференції в Брюсселі у четвер, 18 грудня.

Зеленський про репараційну позику

"Більшість лідерів підтримують репараційну позику. Є лідери, які підтримують інші інструменти. Я не можу вам сказати за лідерів, чим закінчиться сьогоднішній день, чи наступний. Але в одному мені здається ми об'єднані — в тому, що ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилася без відповіді щодо фінансових можливостей на наступний рік, — пояснив Зеленський.

Водночас він зазначив, що це загроза для нашої держави. За його прогнозами, дефіцит точно складе 45-50 мільярдів доларів.

Нещодавно Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати 210 млрд євро російських активів.

Раніше президент повідомив, що нині розглядаються два шляхи розвитку подій щодо заморожених активів РФ.