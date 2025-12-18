Відео
Головна Новини дня Туск заявив про "переломний момент" щодо активів РФ

Туск заявив про "переломний момент" щодо активів РФ

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 15:51
Дональд Туск повідомив про переломний момент щодо активів Росії
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Reuters

Серед країн ЄС досягнуто "переломного моменту" у питанні надання Україні фінансової допомоги із заморожених російських активів. Однак робота над технічними деталями ще триває.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у Брюсселі у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Туск про рішення щодо активів РФ

Прем'єр Польщі зазначив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених російських активів серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто "переломного моменту", але триває робота над технічними питаннями.

"Ми точно досягли переломного моменту. А переломний момент означає, що всі погоджуються, що варто спробувати, і що було б справедливо, виправдано і добре для Європи використовувати російські кошти для України.

Проте деякі країни будуть боротися всіма силами, щоб максимізувати свої гарантії", — наголосив Туск.

Водночас він зауважив, що серед європейських лідерів ще тривала дискусія.

За його словами, усе йде до надання Україні репараційної позики на базі російських заморожених активів.

Раніше Туск зробив важливу заяву щодо репараційного кредиту для України.

Своєю чергою Зеленський заявив, що більшість лідерів підтримують репараційну позику для України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
