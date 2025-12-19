Видео
Визит Зеленского в Польшу — кто уже прибыл в Варшаву

Визит Зеленского в Польшу — кто уже прибыл в Варшаву

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:59
Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Навроцким
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, проведет встречу с лидером Польши Каролем Навроцким. Возле президентского дворца уже собрался польский дипломатический корпус.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Визит Зеленского в Польшу 19 декабря

В президентский дворец в Варшаве прибыли:

  • министр иностранных дел Андрей Сибига;
  • советник президента Александр Камышин;
  • посол Украины Василий Боднар.

Польские дипломаты также собрались возле президентского дворца и ожидают прибытия Зеленского.

Напомним, Зеленский в Польше проведет переговоры с Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском.

Ранее в Офисе Президента показали кадры прибытия Зеленского в Польшу.

Владимир Зеленский Польша Украина политики Кароль Навроцкий
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
