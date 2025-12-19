Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Навроцким

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, проведет встречу с лидером Польши Каролем Навроцким. Возле президентского дворца уже собрался польский дипломатический корпус.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Реклама

Читайте также:

Визит Зеленского в Польшу 19 декабря

В президентский дворец в Варшаве прибыли:

министр иностранных дел Андрей Сибига;

советник президента Александр Камышин;

посол Украины Василий Боднар.

Польские дипломаты также собрались возле президентского дворца и ожидают прибытия Зеленского.

Напомним, Зеленский в Польше проведет переговоры с Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском.

Ранее в Офисе Президента показали кадры прибытия Зеленского в Польшу.