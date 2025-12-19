Зеленский прибыл в Варшаву на встречу с Навроцким

Визит Зеленского в Польшу — кто уже прибыл в Варшаву
Дата публикации 19 декабря 2025 10:59
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, проведет встречу с лидером Польши Каролем Навроцким. Возле президентского дворца уже собрался польский дипломатический корпус.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.
Визит Зеленского в Польшу 19 декабря
В президентский дворец в Варшаве прибыли:
- министр иностранных дел Андрей Сибига;
- советник президента Александр Камышин;
- посол Украины Василий Боднар.
Польские дипломаты также собрались возле президентского дворца и ожидают прибытия Зеленского.
Напомним, Зеленский в Польше проведет переговоры с Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском.
Ранее в Офисе Президента показали кадры прибытия Зеленского в Польшу.
