Визит Зеленского в Польшу 19 декабря - что известно

Зеленский прибыл в Варшаву с рабочим визитом — какие планы
В пятницу, 19 декабря, в Варшаве начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского. Это первая поездка украинского лидера в польскую столицу после президентских выборов в Польше.
Визит Зеленского в Польшу
Визит проходит на фоне непростых украинско-польских отношений. Среди наиболее чувствительных вопросов — историческая тематика, в частности события на Волыни 1943-1945 годов, вопрос эксгумации жертв, а также дискуссии вокруг ОУН-УПА и фигуры Романа Шухевича.
Отдельно польская сторона ранее высказывала замечания относительно аграрного сектора и экспорта украинского зерна.
В то же время Польша подтверждает свою стратегическую поддержку Украины. Президент Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что Россия является угрозой для Польши, а Украина фактически защищает не только себя, но и его страну.
Во время визита Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Польши и премьер-министром Дональдом Туском в 12:15 по киевскому времени.
А до этого польский премьер Дональд Туск сделал заявление о репарационном кредите для Украины.
