Главная Новости дня Зеленский прибыл в Варшаву с рабочим визитом — какие планы

Зеленский прибыл в Варшаву с рабочим визитом — какие планы

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:56
Визит Зеленского в Польшу 19 декабря - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В пятницу, 19 декабря, в Варшаве начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского. Это первая поездка украинского лидера в польскую столицу после президентских выборов в Польше.

Об этом сообщила журналистка Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

Визит Зеленского в Польшу

Визит проходит на фоне непростых украинско-польских отношений. Среди наиболее чувствительных вопросов — историческая тематика, в частности события на Волыни 1943-1945 годов, вопрос эксгумации жертв, а также дискуссии вокруг ОУН-УПА и фигуры Романа Шухевича.

Отдельно польская сторона ранее высказывала замечания относительно аграрного сектора и экспорта украинского зерна.

В то же время Польша подтверждает свою стратегическую поддержку Украины. Президент Кароль Навроцкий неоднократно заявлял, что Россия является угрозой для Польши, а Украина фактически защищает не только себя, но и его страну.

Во время визита Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Польши и премьер-министром Дональдом Туском в 12:15 по киевскому времени.

Напомним, что ранее стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву.

А до этого польский премьер Дональд Туск сделал заявление о репарационном кредите для Украины.

