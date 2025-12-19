Відео
Зеленський прибув до Варшави з робочим візитом — які плани

Дата публікації: 19 грудня 2025 10:56
Візит Зеленського у Польщу 19 грудня - що відомо
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У п'ятницю, 19 грудня, у Варшаві розпочався робочий візит президента України Володимира Зеленського. Це перша поїздка українського лідера до польської столиці після президентських виборів у Польщі.

Про це повідомила журналістка Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE.

Візит Зеленського у Польщу

Візит проходить на тлі непростих українсько-польських відносин. Серед найбільш чутливих питань — історична тематика, зокрема події на Волині 1943–1945 років, питання ексгумації жертв, а також дискусії довкола ОУН-УПА та постаті Романа Шухевича.

Окремо польська сторона раніше висловлювала зауваження щодо аграрного сектору та експорту українського зерна.

Водночас Польща підтверджує свою стратегічну підтримку України. Президент Кароль Навроцький неодноразово заявляв, що Росія є загрозою для Польщі, а Україна фактично захищає не лише себе, а й його країну.

Під час візиту Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Польщі та прем’єр-міністром Дональдом Туском о 12:15 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що український лідер Володимир Зеленський прибув з візитом до Варшави

А до цього польський прем'єр Дональд Туск зробив заяву про репараційний кредит для України.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
