Володимир Зеленський проводить державний візит до Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський уже зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Переговори відбудуться в межах візиту глави української держави до Польщі 19 грудня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Як повідомили журналістам у пресцентрі Офісу президента України, під час поїздки Зеленський також запланував зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Окрім цього, президенти України та Польщі мають провести спільну пресконференцію.

У межах візиту глава української держави також зустрінеться з маршалком Сейму та маршалком Сенату Польщі.

У пресцентрі ОПУ зазначили, що нинішня поїздка Володимира Зеленського до Польщі є першим державним візитом українського президента після вступу Кароля Навроцького на посаду глави польської держави.

