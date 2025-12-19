Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з президентом Польщі Навроцьким у Варшаві

Зеленський зустрівся з президентом Польщі Навроцьким у Варшаві

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:13
Володимир Зеленський проводить державний візит до Польщі
Президент Польщі Кароль Навроцький та президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент України Володимир Зеленський уже зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким у Варшаві. Переговори відбудуться в межах візиту глави української держави до Польщі 19 грудня.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама
Читайте також:

Зеленський прибув до Польщі — з ким запланована зустріч

Як повідомили журналістам у пресцентрі Офісу президента України, під час поїздки Зеленський також запланував зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Окрім цього, президенти України та Польщі мають провести спільну пресконференцію.

У межах візиту глава української держави також зустрінеться з маршалком Сейму та маршалком Сенату Польщі.

У пресцентрі ОПУ зазначили, що нинішня поїздка Володимира Зеленського до Польщі є першим державним візитом українського президента після вступу Кароля Навроцького на посаду глави польської держави.

Нагадаємо, раніше Галина Остаповець розповідала про плани робочої поїздки Володимира Зеленського у Польщу.

Стало відомо, хто супроводжує Володимира Зеленського у Польщі 19 грудня.

Володимир Зеленський Польща переговори Дональд Туск Кароль Навроцький
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації