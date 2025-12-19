Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким в Варшаве

Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким в Варшаве

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 11:13
Владимир Зеленский проводит государственный визит в Польшу
Президент Польши Кароль Навроцкий и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Переговоры состоятся в рамках визита главы украинского государства в Польшу 19 декабря.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прибыл в Польшу — с кем запланирована встреча

Как сообщили журналистам в пресс-центре Офиса президента Украины, во время поездки Зеленский также запланировал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Кроме этого, президенты Украины и Польши должны провести совместную пресс-конференцию.

В рамках визита глава украинского государства также встретится с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши.

В пресс-центре ОПУ отметили, что нынешняя поездка Владимира Зеленского в Польшу является первым государственным визитом украинского президента после вступления Кароля Навроцкого на должность главы польского государства.

Напомним, ранее Галина Остаповец рассказывала о планах рабочей поездки Владимира Зеленского в Польшу.

Стало известно, кто сопровождает Владимира Зеленского в Польше 19 декабря.

Владимир Зеленский Польша переговоры Дональд Туск Кароль Навроцкий
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации