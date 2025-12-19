Владимир Зеленский проводит государственный визит в Польшу

Зеленский встретился с президентом Польши Навроцким в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский уже встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве. Переговоры состоятся в рамках визита главы украинского государства в Польшу 19 декабря.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.
Зеленский прибыл в Польшу — с кем запланирована встреча
Как сообщили журналистам в пресс-центре Офиса президента Украины, во время поездки Зеленский также запланировал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Кроме этого, президенты Украины и Польши должны провести совместную пресс-конференцию.
В рамках визита глава украинского государства также встретится с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши.
В пресс-центре ОПУ отметили, что нынешняя поездка Владимира Зеленского в Польшу является первым государственным визитом украинского президента после вступления Кароля Навроцкого на должность главы польского государства.
