Визит Зеленского в Варшаву 19 декабря — Навроцкий высказался

Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу, 19 декабря. По его словам, это плохая весть для России.

Об этом Кароль Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Визит Зеленского в Варшаву

"Визит Зеленского в Варшаву — хорошая весть для Варшавы и Киева и плохая для Москвы", — говорит Навроцкий.

По его словам, это доказательство того, что в стратегических вопросах, в частности безопасности, Польша и Украина вместе.

"Российская угроза не началась с полномасштабной войны в 2022 году, все началось еще раньше", — отметил лидер Польши.

Он также вспомнил о Грозном и Грузии.

Напомним, в Польше во время встречи Зеленского с Навроцким звучал гимн Украины.

Также в Варшаву прибыли украинские чиновники. В частности, речь идет об Андрее Сибиге, Александре Камышине и Василии Боднаре.