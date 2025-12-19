Визит Зеленского в Варшаву 19 декабря — Навроцкий высказался

Навроцкий оценил визит Зеленского в Польшу — детали
Президент Польши Кароль Навроцкий высказался о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Варшаву в пятницу, 19 декабря. По его словам, это плохая весть для России.
Об этом Кароль Навроцкий сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
Визит Зеленского в Варшаву
"Визит Зеленского в Варшаву — хорошая весть для Варшавы и Киева и плохая для Москвы", — говорит Навроцкий.
По его словам, это доказательство того, что в стратегических вопросах, в частности безопасности, Польша и Украина вместе.
"Российская угроза не началась с полномасштабной войны в 2022 году, все началось еще раньше", — отметил лидер Польши.
Он также вспомнил о Грозном и Грузии.
Напомним, в Польше во время встречи Зеленского с Навроцким звучал гимн Украины.
Также в Варшаву прибыли украинские чиновники. В частности, речь идет об Андрее Сибиге, Александре Камышине и Василии Боднаре.
