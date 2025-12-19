Зеленский прибыл в Польшу, где его встретили государственным гимном

Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, прибыл в Польшу. Там его встретили государственным гимном.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.

Зеленский в Польше 19 декабря

Зеленский уже встретился с лидером Польши Каролем Навроцким. Возле президентского дворца звучали гимны Украины и Польши.

Отметим, что сегодня первая встреча Зеленского с Навроцким.

Напомним, в Варшаву также прибыли глава МИД Андрей Сибига, советник президента Александр Камышин и посол Украины Василий Боднар.

Ранее корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец объяснила, что планируют обсудить лидеры в Польше.