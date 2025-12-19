Зеленский прибыл в Польшу, где его встретили государственным гимном

В Польше Зеленского встретили государственным гимном — видео
Дата публикации 19 декабря 2025 12:09
Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий. Фото: кадр из видео
Украинский лидер Владимир Зеленский в пятницу, 19 декабря, прибыл в Польшу. Там его встретили государственным гимном.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события.
Зеленский в Польше 19 декабря
Зеленский уже встретился с лидером Польши Каролем Навроцким. Возле президентского дворца звучали гимны Украины и Польши.
Отметим, что сегодня первая встреча Зеленского с Навроцким.
Напомним, в Варшаву также прибыли глава МИД Андрей Сибига, советник президента Александр Камышин и посол Украины Василий Боднар.
Ранее корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец объяснила, что планируют обсудить лидеры в Польше.
