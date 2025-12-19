Відео
У Польщі Зеленського зустріли державним гімном — відео

У Польщі Зеленського зустріли державним гімном — відео

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:09
Зеленський прибув до Польщі, де його зустріли державним гімном
Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: кадр з відео

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 19 грудня, прибув до Польщі. Там його зустріли державним гімном.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Читайте також:

Зеленський у Польщі 19 грудня

Зеленський вже зустрівся з лідером Польщі Каролем Навроцьким. Біля президентського палацу лунали гімни України та Польщі.

Зазначимо, що сьогодні перша зустріч Зеленського з Навроцьким.

Нагадаємо, до Варшави також прибули глава МЗС Андрій Сибіга, радник президента Олександр Камишін та посол України Василь Боднар.

Раніше кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець пояснила, що планують обговорити лідери в Польщі.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
