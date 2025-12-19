Зеленський прибув до Польщі, де його зустріли державним гімном

У Польщі Зеленського зустріли державним гімном — відео
Дата публікації: 19 грудня 2025 12:09
Володимир Зеленський та Кароль Навроцький. Фото: кадр з відео
Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 19 грудня, прибув до Польщі. Там його зустріли державним гімном.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.
Зеленський у Польщі 19 грудня
Зеленський вже зустрівся з лідером Польщі Каролем Навроцьким. Біля президентського палацу лунали гімни України та Польщі.
Зазначимо, що сьогодні перша зустріч Зеленського з Навроцьким.
Нагадаємо, до Варшави також прибули глава МЗС Андрій Сибіга, радник президента Олександр Камишін та посол України Василь Боднар.
Раніше кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець пояснила, що планують обговорити лідери в Польщі.
