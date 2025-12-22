Видео
Главная Новости дня Переговоры в США и изменения в календаре — обращение Зеленского

Переговоры в США и изменения в календаре — обращение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 20:47
Переговоры в США - обращение Зеленского 22 декабря
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении визита украинской переговорной команды в США. Сейчас он ожидает детального доклада о результатах встреч.

Об этом украинский лидер заявил в вечернем обращении в Telegram в понедельник, 22 декабря.

Переговоры в США

По словам главы государства, уже сегодня команда возвращается после переговоров в Америке с представителями президента Дональда Трампа, а утром следующего дня глава государства рассчитывает получить полный отчет о подготовленных документах.

"Много проработали, и прежде всего документы о гарантиях безопасности, а также 20 пунктов основного документа — базовой рамки, которую обсуждали украинская и американская делегации. Рустем Умеров и Андрей Гнатов завтра будут докладывать", — отметил он.

Отдельно Президент отметил важность позиции США во взаимодействии с Россией. Он подчеркнул, что американская сторона должна добиться от Москвы "реальной готовности сосредоточиться на чем-то другом, не на агрессии".

В то же время Зеленский признал, что после лет гибридной, а ныне полномасштабной войны сложно поверить в изменение поведения российского руководства. По его мнению, повлиять на ситуацию могут снижение цен на российскую нефть, жесткие санкции и продолжение других форм международного давления.

"Путин воюет, пока есть деньги, чтобы покупать лояльность и своего окружения, и российского населения и одновременно платить за убийства на фронте", — добавил он.

Кроме того, глава государства сделал заявление относительно подходов к праздничным и особым дням нашего календаря в Украине.

"Бывают плохие календарные совпадения — и война внесла много таких изменений. Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день из советских времен и первых лет независимости — несколько совершенно разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко — на 25 декабря, — так же другие даты должны быть справедливыми и корректными", — подчеркнул он.

Напомним, что ранее секретарь СНБО Рустем Умеров подвел итоги по переговорам в США.

А до этого стало известно, что Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США — именно оно должно приблизить мир.

Владимир Зеленский США праздники переговоры календарь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
