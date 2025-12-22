Переговори в США — звернення Зеленського 22 грудня

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив про завершення візиту української переговорної команди до США. Наразі він очікує детальної доповіді щодо результатів зустрічей.

Про це український лідер заявив у вечірньому зверненні у Telegram у понеділок, 22 грудня.

Реклама

Читайте також:

Переговори у США

За словами голови держави, вже сьогодні команда повертається після переговорів в Америці з представниками президента Дональда Трампа, а зранку наступного дня глава держави розраховує отримати повний звіт про підготовлені документи.

"Багато пропрацювали, і передусім документи про гарантії безпеки, а також 20 пунктів основного документа — базової рамки, яку обговорювали українська й американська делегації. Рустем Умєров та Андрій Гнатов завтра будуть доповідати", — зазначив він.

Окремо Президент наголосив на важливості позиції США у взаємодії з Росією. Він підкреслив, що американська сторона має домогтися від Москви "реальної готовності зосередитись на чомусь іншому, не на агресії".

Водночас Зеленський визнав, що після років гібридної, а нині повномасштабної війни складно повірити у зміну поведінки російського керівництва. На його думку, вплинути на ситуацію можуть зниження цін на російську нафту, жорсткі санкції та продовження інших форм міжнародного тиску.

"Путін воює, поки має гроші, щоб купувати лояльність і свого оточення, і російського населення і водночас платити за вбивства на фронті", — додав він.

Крім того, голова держави зробив заяву щодо підходів до святкових та особливих днів нашого календаря в Україні.

"Бувають погані календарні співпадіння — і війна внесла багато таких змін. Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності — кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко — на 25 грудня, — так само інші дати мають бути справедливими та коректними", — підкреслив він.

Нагадаємо, що раніше секретар РНБО Рустем Умєров підвів підсумки щодо переговорів у США.

А до цього стало відомо, що Умєров анонсував угоду між Україною та США — саме вона має наблизити мир.