Переговори України та США — Умєров підсумував зустрічі з партнерами

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov

Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних зустрічей. Переговори відбувалися з американськими та європейськими партнерами.

Про це заявив Рустем Умєров в Telegram.

"Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою", — зазначив Умєров.

Він додав, що окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна. Під час неї основну увагу зосередили на чотирьох ключових документах:

продовженні опрацювання 20-пунктного плану;

узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;

узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;

продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

Окрему увагу приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

Новина доповнюється...