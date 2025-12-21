Відео
Головна Новини дня Умєров підсумував переговори у США — про що домовлялися

Умєров підсумував переговори у США — про що домовлялися

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 21:49
Переговори України та США — Умєров підсумував зустрічі з партнерами
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: facebook/rustemumerov

Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних зустрічей. Переговори відбувалися з американськими та європейськими партнерами.

Про це заявив Рустем Умєров в Telegram.

"Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою", — зазначив Умєров.

Він додав, що окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна. Під час неї основну увагу зосередили на чотирьох ключових документах:

  • продовженні опрацювання 20-пунктного плану;
  • узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
  • узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;
  • продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

Окрему увагу приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

Новина доповнюється...

