Переговори України та США — Умєров підсумував зустрічі з партнерами

Умєров підсумував переговори у США — про що домовлялися
Протягом останніх трьох днів у Флориді українська делегація провела низку продуктивних зустрічей. Переговори відбувалися з американськими та європейськими партнерами.
Про це заявив Рустем Умєров в Telegram.
"Американську делегацію представляли спеціальні посланники Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. До обговорень також долучилися ключові радники з національної безпеки європейських країн для узгодження спільного стратегічного підходу між Україною, Сполученими Штатами та Європою", — зазначив Умєров.
Він додав, що окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна. Під час неї основну увагу зосередили на чотирьох ключових документах:
- продовженні опрацювання 20-пунктного плану;
- узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки;
- узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США;
- продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).
Окрему увагу приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!