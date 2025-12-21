Переговоры Украины и США — Умеров подытожил встречи с партнерами

Умеров подытожил переговоры в США — о чем договаривались
В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных встреч. Переговоры проходили с американскими и европейскими партнерами.
Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram в воскресенье, 21 декабря.
Как прошли переговоры Украины и США
Украинскую делегацию во Флориде представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Переговоры продолжались три дня.
"Американскую делегацию представляли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой", — отметил Умеров.
Он добавил, что отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина. Во время нее основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах:
- продолжении обработки 20-пунктного плана;
- согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
- согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
- продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания).
Отдельное внимание уделили обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов. Умеров подчеркнул, что Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира.
"Наш общий приоритет — остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — добавил секретарь СНБО.
Умеров отметил, что Украина высоко ценит лидерство и поддержку США. Наше государство надеется на дальнейшую тесную координацию с партнерами.
Напомним, ранее мы писали о том, кто поехал во Флориду в составе украинской делегации. Подробности раскрыла посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Также мы рассказывали о том, что Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США. Оно должно приблизить мир.
Читайте Новини.LIVE!