Україна
Главная Новости дня Умеров подытожил переговоры в США — о чем договаривались

Умеров подытожил переговоры в США — о чем договаривались

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 21:49
Переговоры Украины и США — Умеров подытожил встречи с партнерами
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov

В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных встреч. Переговоры проходили с американскими и европейскими партнерами.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram в воскресенье, 21 декабря.

Читайте также:

Как прошли переговоры Украины и США

Украинскую делегацию во Флориде представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Переговоры продолжались три дня.

"Американскую делегацию представляли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой", — отметил Умеров.

Як пройшли переговори України та США
Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Он добавил, что отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина. Во время нее основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах:

  • продолжении обработки 20-пунктного плана;
  • согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;
  • согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;
  • продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания).

Отдельное внимание уделили обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов. Умеров подчеркнул, что Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира.

"Наш общий приоритет — остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — добавил секретарь СНБО.

Умеров отметил, что Украина высоко ценит лидерство и поддержку США. Наше государство надеется на дальнейшую тесную координацию с партнерами.

Напомним, ранее мы писали о том, кто поехал во Флориду в составе украинской делегации. Подробности раскрыла посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Также мы рассказывали о том, что Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США. Оно должно приблизить мир.

США переговоры Флорида Рустем Умеров мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
