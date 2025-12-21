Переговоры Украины и США — Умеров подытожил встречи с партнерами

Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov

В течение последних трех дней во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных встреч. Переговоры проходили с американскими и европейскими партнерами.

Об этом заявил секретарь СНБО Рустем Умеров в Telegram в воскресенье, 21 декабря.

Как прошли переговоры Украины и США

Украинскую делегацию во Флориде представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов. Переговоры продолжались три дня.

"Американскую делегацию представляли специальные посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сотрудник Белого дома Джош Груенбаум. К обсуждениям также присоединились ключевые советники по национальной безопасности европейских стран для согласования общего стратегического подхода между Украиной, Соединенными Штатами и Европой", — отметил Умеров.

Сообщение Рустема Умерова. Фото: скриншот

Он добавил, что отдельно состоялась конструктивная встреча в формате США-Украина. Во время нее основное внимание сосредоточили на четырех ключевых документах:

продолжении обработки 20-пунктного плана;

согласовании позиций по многостороннему рамочному соглашению о гарантиях безопасности;

согласовании позиций по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности от США;

продолжении обработки экономического плана развития (плана процветания).

Отдельное внимание уделили обсуждению временных рамок и последовательности дальнейших шагов. Умеров подчеркнул, что Украина остается полностью преданной достижению справедливого и устойчивого мира.

"Наш общий приоритет — остановить убийства, достичь гарантированной безопасности и создать условия для восстановления, стабильности и долгосрочного процветания Украины. Мир должен быть не только прекращением боевых действий, но и достойной основой для стабильного будущего", — добавил секретарь СНБО.

Умеров отметил, что Украина высоко ценит лидерство и поддержку США. Наше государство надеется на дальнейшую тесную координацию с партнерами.

Также мы рассказывали о том, что Умеров анонсировал соглашение между Украиной и США. Оно должно приблизить мир.