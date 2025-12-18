Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Переговоры во Флориде — стал известен состав украинской делегации

Переговоры во Флориде — стал известен состав украинской делегации

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 17:51
Стефанишина назвала состав делегации Украины для переговоров в США
Ольга Стефанишина. Фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду. Там они проведут переговоры с американской делегацией.

Об этом сообщила посол США Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина в четверг, 18 декабря.

Реклама
Читайте также:

Переговоры Украины и США

По словам Стефанишиной, Умеров и Гнатов прибудут во Флориду в четверг и пятницу.

"Сегодня и завтра для работы с американской делегацией во Флориду прибудет Рустем Умеров и Юрий Гнатов. Посольство регулярно обеспечивает работу делегаций", — заявила она.

Также посол США уточнила, что по договоренностям должны состояться встречи в двустороннем формате.

Напомним, что чиновники РФ и США, вероятно, проведут очередной раунд переговоров уже в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский, не планирует ехать в Майами на переговоры.

Ольга Стефанишина США переговоры Флорида Рустем Умеров
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации