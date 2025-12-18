Стефанишина назвала состав делегации Украины для переговоров в США

Ольга Стефанишина. Фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов отправились во Флориду. Там они проведут переговоры с американской делегацией.

Об этом сообщила посол США Ольга Стефанишина, передает Интерфакс-Украина в четверг, 18 декабря.

Переговоры Украины и США

По словам Стефанишиной, Умеров и Гнатов прибудут во Флориду в четверг и пятницу.

"Сегодня и завтра для работы с американской делегацией во Флориду прибудет Рустем Умеров и Юрий Гнатов. Посольство регулярно обеспечивает работу делегаций", — заявила она.

Также посол США уточнила, что по договоренностям должны состояться встречи в двустороннем формате.

Напомним, что чиновники РФ и США, вероятно, проведут очередной раунд переговоров уже в эти выходные, 20 и 21 декабря, в Майами.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский, не планирует ехать в Майами на переговоры.