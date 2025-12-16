Стало известно, поедет ли Зеленский в Майами на переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Майами на переговоры. По его словам, Украину в США будет представлять переговорная группа.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом во вторник, 16 декабря.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о переговорах в Майами

Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Майами Украину будет представлять переговорная группа. Глава государства не планирует туда ехать.

"В Майами — меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от россиян. И будут проговаривать несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов рамочного соглашения", — сказал президент.

Ранее СМИ сообщали, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по урегулированию войны может состояться в Майами.

Недавно Зеленский информировал, что в ближайшие дни состоится новая встреча представителей США и Украины.

Ранее глава государства раскрыл подробности переговоров с командой Трампа в Берлине.