Стало известно, поедет ли Зеленский в Майами на переговоры

Зеленский ответил, поедет ли на переговоры в Майами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Майами на переговоры. По его словам, Украину в США будет представлять переговорная группа.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом во вторник, 16 декабря.
Зеленский о переговорах в Майами
Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Майами Украину будет представлять переговорная группа. Глава государства не планирует туда ехать.
"В Майами — меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от россиян. И будут проговаривать несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов рамочного соглашения", — сказал президент.
Ранее СМИ сообщали, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по урегулированию войны может состояться в Майами.
Недавно Зеленский информировал, что в ближайшие дни состоится новая встреча представителей США и Украины.
Ранее глава государства раскрыл подробности переговоров с командой Трампа в Берлине.
Читайте Новини.LIVE!