Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, поедет ли на переговоры в Майами

Зеленский ответил, поедет ли на переговоры в Майами

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:31
Стало известно, поедет ли Зеленский в Майами на переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Майами на переговоры. По его словам, Украину в США будет представлять переговорная группа.

Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьером Нидерландов Диком Схофом во вторник, 16 декабря.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о переговорах в Майами

Владимир Зеленский сообщил, что на переговорах в Майами Украину будет представлять переговорная группа. Глава государства не планирует туда ехать.

"В Майами — меня там не будет, будут переговорные группы. Они будут иметь фидбек от россиян. И будут проговаривать несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов рамочного соглашения", — сказал президент.

Ранее СМИ сообщали, что следующий раунд переговоров между Украиной и США по урегулированию войны может состояться в Майами.

Недавно Зеленский информировал, что в ближайшие дни состоится новая встреча представителей США и Украины.

Ранее глава государства раскрыл подробности переговоров с командой Трампа в Берлине.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине мирные переговоры Майами
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации