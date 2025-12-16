Стало відомо, чи поїде Зеленський в Маямі на перемовини

Зеленський відповів, чи поїде на переговори у Маямі
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:31
Зеленський заявив, що не поїде в Маямі на перемовини. Україну представлятиме переговорна група.
Про це президент повідомив на пресконференції з Діком Схофом. Україну представлятиме переговорна група.
Вони будуть мати фідбек від рускіх. Проговорюватимуть кілька документів — гарантії безпеки, економічне відновлення і 20 пунктів рамкової угоди.
