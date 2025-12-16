Відбудеться нова зустріч груп США та України - Зеленський

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Найближчими днями відбудеться нова зустріч переговорних груп США та України. Однак точна дата переговорів поки невідома.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом у вівторок, 16 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч США та України

"Є напрацювання. Була достатньо відкрита дискусія. Вчора довго говорили із США про різні питання — і болючі, і ті які проходимо", — сказав голова держави.

Зеленський розповів, що США отримали позицію та реакцію європейських партнерів.

За словами Президента, наступним етапом стане контакт Вашингтона з Москвою. Після цього планується окрема зустріч представників США та України на рівні переговорних груп.

"Чим раніше тим краще", — додав він.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив про проведення інтенсивних перемовин у Берліні зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Тоді переговори були зосереджені на напрацюванні документа, який має створити реальні умови для припинення війни та забезпечення довгострокової безпеки.

А до цього Президент України зробив важливі заяви щодо виборів в Україні та долю мирної угоди, яку пропонується вирішити на референдумі.