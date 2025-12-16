Відбудеться нова зустріч груп США та України - Зеленський

Зеленський анонсував нову зустріч груп США та України
Найближчими днями відбудеться нова зустріч переговорних груп США та України. Однак точна дата переговорів поки невідома.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схофом у вівторок, 16 грудня.
Зустріч США та України
"Є напрацювання. Була достатньо відкрита дискусія. Вчора довго говорили із США про різні питання — і болючі, і ті які проходимо", — сказав голова держави.
Зеленський розповів, що США отримали позицію та реакцію європейських партнерів.
За словами Президента, наступним етапом стане контакт Вашингтона з Москвою. Після цього планується окрема зустріч представників США та України на рівні переговорних груп.
"Чим раніше тим краще", — додав він.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський повідомив про проведення інтенсивних перемовин у Берліні зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Тоді переговори були зосереджені на напрацюванні документа, який має створити реальні умови для припинення війни та забезпечення довгострокової безпеки.
А до цього Президент України зробив важливі заяви щодо виборів в Україні та долю мирної угоди, яку пропонується вирішити на референдумі.
