Зеленський поки що не розглядав питання референдуму про мир з РФ, але вибори можна провести за умови безпеки

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський зробив важливі заяви щодо виборів в Україні та долю мирної угоди, яку пропонується вирішити на референдумі. Він поставив умову щодо першого та прямо не відповів щодо другого.

Коли будуть вибори в Україні

Володимир Зеленський підтвердив, що Глава держави повідомив, що вибори в Україні цілком можливі за умови припинення вогню. В такому разі держава готова провести їх протягом 60-90 днів.

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий — потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести", — заявив український президент.

Референдум щодо угоди з РФ

А ось питання проведення референдуму, на якому українці зможуть вирішити долю умов миру з РФ, є більш складним, зазначив український лідер.

"Ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ — складні рішення. Ми пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя, яке є в українців через війну, не ускладнювати тими чи іншими рішеннями", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах.

Крім того, український лідер розкрив два варіанти подій, що стосуються заморожених грошей РФ. Зеленський проінформував, на що вони підуть у разі миру чи продовження агресії Кремля.