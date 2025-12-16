Відео
Референдум про мир з РФ та вибори — важливе від Зеленського

Референдум про мир з РФ та вибори — важливе від Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 03:03
Зеленський поки що не розглядав питання референдуму про мир з РФ, але вибори можна провести за умови безпеки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час спілкування з журналістами президент України Володимир Зеленський зробив важливі заяви щодо виборів в Україні та долю мирної угоди, яку пропонується вирішити на референдумі. Він поставив умову щодо першого та прямо не відповів щодо другого.

Про відповіді президента на два гострі питання повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли будуть вибори в Україні

Володимир Зеленський підтвердив, що Глава держави повідомив, що вибори в Україні цілком можливі за умови припинення вогню. В такому разі держава готова провести їх протягом 60-90 днів.

"Я сьогодні ще раз підкреслив нашим партнерам, я готовий до виборів, і щоб народ був готовий — потрібна співпраця законодавців, але перш за все це можливість їх провести", — заявив український президент.

Референдум щодо угоди з РФ

А ось питання проведення референдуму, на якому українці зможуть вирішити долю умов миру з РФ, є більш складним, зазначив український лідер. 

"Ми поки що не говоримо про референдум. Складний документ —  складні рішення. Ми пробуємо зробити все, щоб і без того непросте життя, яке є в українців через війну, не ускладнювати тими чи іншими рішеннями", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах. 

Крім того, український лідер розкрив два варіанти подій, що стосуються заморожених грошей РФ. Зеленський проінформував, на що вони підуть у разі миру чи продовження агресії Кремля. 

Володимир Зеленський вибори переговори референдум війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
