Зеленский пока не рассматривал вопрос референдума о мире с РФ, но выборы можно провести при условии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сделал важные заявления относительно выборов в Украине и судьбы мирного соглашения, которое предлагается решить на референдуме. Он поставил условие по первому и прямо не ответил по второму.

Об ответах президента на два острых вопроса сообщают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда будут выборы в Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что Глава государства сообщил, что выборы в Украине вполне возможны при условии прекращения огня. В таком случае государство готово провести их в течение 60-90 дней.

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам, я готов к выборам, и чтобы народ был готов — нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести", — заявил украинский президент.

Референдум по соглашению с РФ

А вот вопрос проведения референдума, на котором украинцы смогут решить судьбу условий мира с РФ, является более сложным, отметил украинский лидер.

"Мы пока что не говорим о референдуме. Сложный документ — сложные решения. Мы пробуем сделать все, чтобы и без того непростую жизнь, которая есть у украинцев из-за войны, не усложнять теми или иными решениями", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Это, по словам украинского лидера, один из самых сложных вопросов в переговорах.

Кроме того, украинский лидер раскрыл два варианта событий, касающихся замороженных денег РФ. Зеленский проинформировал, на что они пойдут в случае мира или продолжения агрессии Кремля.