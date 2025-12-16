Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Референдум о мире с РФ и выборы в Украине — важное от Зеленского

Референдум о мире с РФ и выборы в Украине — важное от Зеленского

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 03:03
Зеленский пока не рассматривал вопрос референдума о мире с РФ, но выборы можно провести при условии безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Во время общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский сделал важные заявления относительно выборов в Украине и судьбы мирного соглашения, которое предлагается решить на референдуме. Он поставил условие по первому и прямо не ответил по второму.

Об ответах президента на два острых вопроса сообщают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Когда будут выборы в Украине

Владимир Зеленский подтвердил, что Глава государства сообщил, что выборы в Украине вполне возможны при условии прекращения огня. В таком случае государство готово провести их в течение 60-90 дней.

"Я сегодня еще раз подчеркнул нашим партнерам, я готов к выборам, и чтобы народ был готов — нужно сотрудничество законодателей, но прежде всего это возможность их провести", — заявил украинский президент.

Референдум по соглашению с РФ

А вот вопрос проведения референдума, на котором украинцы смогут решить судьбу условий мира с РФ, является более сложным, отметил украинский лидер.

"Мы пока что не говорим о референдуме. Сложный документ — сложные решения. Мы пробуем сделать все, чтобы и без того непростую жизнь, которая есть у украинцев из-за войны, не усложнять теми или иными решениями", — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Это, по словам украинского лидера, один из самых сложных вопросов в переговорах.

Кроме того, украинский лидер раскрыл два варианта событий, касающихся замороженных денег РФ. Зеленский проинформировал, на что они пойдут в случае мира или продолжения агрессии Кремля.

Владимир Зеленский выборы переговоры референдум война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации