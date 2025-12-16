Зеленський повідомив про контакти з командою Трампа у Берліні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення інтенсивних перемовин у Берліні з представниками команди Дональда Трампа, зокрема зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами глави держави, переговори були зосереджені на напрацюванні документа, який має створити реальні умови для припинення війни та забезпечення довгострокової безпеки.

Про це Володимир Зеленський сказав на виступі в Нідерландах.

Як пройшли переговори з командою Трампа у Берліні

Зеленський наголосив, що робота над текстом триває максимально детально, оскільки кожен пункт має принципове значення. Він підкреслив, що жодне формулювання не може бути сприйняте як винагорода за російську агресію або легітимація дій РФ.

Президент зазначив, що ключовим завданням залишається досягнення справедливого миру, який базуватиметься на безпекових гарантіях і відповідальності агресора.

