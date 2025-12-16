Зеленский сообщил о контактах с командой Трампа в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении интенсивных переговоров в Берлине с представителями команды Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, переговоры были сосредоточены на наработке документа, который должен создать реальные условия для прекращения войны и обеспечения долгосрочной безопасности.

Об этом Владимир Зеленский сказал на выступлении в Нидерландах.

Зеленский отметил, что работа над текстом продолжается максимально подробно, поскольку каждый пункт имеет принципиальное значение. Он подчеркнул, что ни одна формулировка не может быть воспринята как вознаграждение за российскую агрессию или легитимация действий РФ.

Президент отметил, что ключевой задачей остается достижение справедливого мира, который будет базироваться на гарантиях безопасности и ответственности агрессора.

Напомним, также Владимир Зеленский высказался относительно критики России на атаки ВСУ в ответ на обстрелы объектов энергетики. Он обратился с призывом к партнерам усилить ПВО-защиту объектов в Украине.

Ранее президент сообщал о том, что происходит с обсуждениями гарантий безопасности для Украины в рамках встречи в Берлине.