Головна Новини дня Зеленський відповів на критику атаки ЗСУ по російських об'єктах

Зеленський відповів на критику атаки ЗСУ по російських об'єктах

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:17
Зеленський розкритикував вимоги Росії та її логіку у війні проти України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у війні проти України Росія поводиться як "кар’єрний" або "хронічний злочинець", який переконаний у власній безкарності та системно перекладає відповідальність за свої дії на інших. За його словами, Росія систематично завдає ударів по українській інфраструктурі, але агресивно реагує на симетричні атаки ЗСУ по російських об'єктах. 

Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу в Нідерландах. 

Читайте також:

Зеленський висловився про критику з боку Росії щодо атак ЗСУ 

Глава держави наголосив, що російська влада постійно заявляє про власну нібито невинуватість і наполягає на тому, що поступки має робити хтось інший, але не сама Росія. Зеленський підкреслив, що у нинішній війні проти України така логіка досягла найбільш небезпечного масштабу.

 

"Росіяни кажуть, що вони нібито ні в чому не винні, і що поступки має робити хтось інший, але не вони", — заявив Володимир Зеленський. 

Президент звернув увагу, що Росія вторглася на українську територію, руйнує міста та вбиває українців, водночас вимагаючи від України віддати землі, які їй не вдалося захопити. За його словами, Москва традиційно звинувачує інших і намагається виправдати власні війни діями третіх сторін.

"Росія б’є по нашій інфраструктурі й звинувачує в цьому нас. Коли ж ми відповідаємо — вони кричать так, ніби лише їм дозволено завдавати ударів", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо Зеленський наголосив, що міжнародній спільноті недостатньо просто змусити Росію піти на будь-яку угоду. За його словами, світ має змусити РФ прийняти сам факт існування правил і необхідність їх дотримання, інакше безкарність лише породжуватиме нові злочини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув 16 грудня до Нідерландів з робочим візитом

Раніше Володимир Зеленський коментував ідею різдвяного перемир'я на фронті та що буде, якщо Росія не погодиться з мирним планом.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
