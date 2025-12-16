Зеленский раскритиковал требования России и ее логику в войне против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне против Украины Россия ведет себя как "карьерный" или "хронический преступник", который убежден в собственной безнаказанности и системно перекладывает ответственность за свои действия на других. По его словам, Россия систематически наносит удары по украинской инфраструктуре, но агрессивно реагирует на симметричные атаки ВСУ по российским объектам.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления в Нидерландах.

Глава государства подчеркнул, что российские власти постоянно заявляют о собственной якобы невиновности и настаивают на том, что уступки должен делать кто-то другой, но не сама Россия. Зеленский подчеркнул, что в нынешней войне против Украины такая логика достигла наиболее опасного масштаба.

"Россияне говорят, что они якобы ни в чем не виноваты, и что уступки должен делать кто-то другой, но не они", — заявил Владимир Зеленский.

Президент обратил внимание, что Россия вторглась на украинскую территорию, разрушает города и убивает украинцев, одновременно требуя от Украины отдать земли, которые ей не удалось захватить. По его словам, Москва традиционно обвиняет других и пытается оправдать собственные войны действиями третьих сторон.

"Россия бьет по нашей инфраструктуре и обвиняет в этом нас. Когда же мы отвечаем — они кричат так, будто только им разрешено наносить удары", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно Зеленский отметил, что международному сообществу недостаточно просто заставить Россию пойти на любое соглашение. По его словам, мир должен заставить РФ принять сам факт существования правил и необходимость их соблюдения, иначе безнаказанность будет только порождать новые преступления.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл 16 декабря в Нидерланды с рабочим визитом.

