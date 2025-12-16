Відео
Головна Новини дня Різдвяне перемир'я та реакція РФ на план миру — заява Зеленського

Різдвяне перемир'я та реакція РФ на план миру — заява Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 04:13
Україна готова до різдвяного перемир'я, а Путін не погодиться ну умови миру - заява Зеленського
Зеленський вручає нагороди українським героям. Ілюстративне фото: Офіс президента

Під час свого спілкування з пресою президент України Володимир Зеленський повідомив, що цілковито підтримує ідею різдвяного перемир'я. Також український лідер відповів, що буде у разі, якщо диктатор РФ Путін відкине умови мирного плану.

Про заяви президента Зеленський повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Від кого залежить перемир'я на Різдво

Президент України нагадав, що ідея різдвяного перемир'я належить канцлерові Німеччини Фрідріхові Мерцові. Цю ініціативу підтримує не тільки Україна, але й Сполучені Штати. За словами українського лідера, наша держава взагалі підтримує повне припинення вогню і не тільки на Різдво.

Водночас президент наголосив, що реалізація такого кроку залежить насамперед від політичної волі Росії. Тепер слово за диктатором РФ. 

Чим загрожує відмова Москви від мирного плану

Водночас український лідер зазначив, що Путін, швидше за все, не погодиться прийняти напрацьовані зміни до мирного плану Дональда Трампа.  

"Якщо Путін буде відкидати все, буде турбулентність. І якщо Путін зруйнує будь-які дипломатичні можливості й бажання — як нашу, так і європейську, американську сторінку", — сказав український президент.

В такому випадку, на думку Зеленського, США тиснутимуть на Росії санкціями та нададуть Україні більше зброї. 

Раніше Зеленський зробив важливі заяви щодо виборів в Україні та долю мирної угоди, яку пропонується вирішити на референдумі. Він поставив умову щодо першого та прямо не відповів щодо другого.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах. 

володимир путін армія Різдво перемир'я війна в Україні мирний план мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
