Главная Новости дня Перемирие на Рождество и ответ РФ на план мира — слова Зеленского

Перемирие на Рождество и ответ РФ на план мира — слова Зеленского

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 04:13
Украина готова к рождественскому перемирию, а Путин не согласится ну условия мира — заявление Зеленского
Зеленский вручает награды украинским героям. Иллюстративное фото: Офис президента

Во время своего общения с прессой президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью поддерживает идею рождественского перемирия. Также украинский лидер ответил, что будет в случае, если диктатор РФ Путин отвергнет условия мирного плана.

О заявлениях президента Зеленский сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

От кого зависит перемирие на Рождество

Президент Украины напомнил, что идея рождественского перемирия принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Эту инициативу поддерживает не только Украина, но и Соединенные Штаты. По словам украинского лидера, наше государство вообще поддерживает полное прекращение огня и не только на Рождество.

В то же время президент подчеркнул, что реализация такого шага зависит прежде всего от политической воли России. Теперь слово за диктатором РФ.

Чем грозит отказ Москвы от мирного плана

В то же время украинский лидер отметил, что Путин, скорее всего, не согласится принять наработанные изменения в мирный план Дональда Трампа.

"Если Путин будет отвергать все, будет турбулентность. И если Путин разрушит любые дипломатические возможности и желания — как нашу, так и европейскую, американскую страницу", — сказал украинский президент.

В таком случае, по мнению Зеленского, США будут давить на Россию санкциями и предоставят Украине больше оружия.

Ранее Зеленский сделал важные заявления относительно выборов в Украине и судьбы мирного соглашения, которое предлагается решить на референдуме. Он поставил условие по первому и прямо не ответил по второму.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Это, по словам украинского лидера, один из самых сложных вопросов в переговорах.

Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
