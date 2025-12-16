Відео
Головна Новини дня Зеленський закликав посилити ППО на тлі атак РФ на енергетику

Зеленський закликав посилити ППО на тлі атак РФ на енергетику

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 12:24
Зеленський закликав посилити ППО через удари РФ по енергооб'єктах
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити ППО на тлі постійних атак РФ на енергетичну інфраструктуру. За його словами, посилення ППО та енергостійкості — це захист життя.

Про це глава держави сказав під час виступу в парламенті Нідерландів у вівторок, 16 грудня.

Читайте також:

Зеленський про посилення ППО та удари РФ по енергетиці

За словами президента, щодня українці працюють над відновленням електропостачання після російських ударів.

Зеленський зауважив, що Росія умисно б’є по енергетичній інфраструктурі, усвідомлюючи, що холодна зима може бути небезпечною для людей.

Водночас український лідер зазначив, що РФ намагається використати це як інструмент тиску на цивільне населення. У зв’язку з цим Україна має посилювати протиповітряну оборону та власні спроможності до захисту.

Глава держави наголосив, що зміцнення ППО й енергостійкості України — це не просто підтримка, а прямий захист людських життів.

Зеленський також відреагував на критику ударів української армії по об'єктах Росії.

Крім того, глава держави назвав втрати Росії на війні за місяць.

Володимир Зеленський обстріли ППО війна в Україні енергетика атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
