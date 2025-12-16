Видео
Главная Новости дня Зеленский призвал усилить ПВО на фоне атак РФ на энергетику

Зеленский призвал усилить ПВО на фоне атак РФ на энергетику

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 12:24
Зеленский призвал усилить ПВО из-за ударов РФ по энергообъектам
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал усилить ПВО на фоне постоянных атак РФ на энергетическую инфраструктуру. По его словам, усиление ПВО и энергоустойчивости — это защита жизни.

Об этом глава государства сказал во время выступления в парламенте Нидерландов во вторник, 16 декабря.

Читайте также:

Зеленский об усилении ПВО и ударах РФ по энергетике

По словам президента, ежедневно украинцы работают над восстановлением электроснабжения после российских ударов.

Зеленский отметил, что Россия умышленно бьет по энергетической инфраструктуре, осознавая, что холодная зима может быть опасной для людей.

В то же время украинский лидер отметил, что РФ пытается использовать это как инструмент давления на гражданское население. В связи с этим Украина должна усиливать противовоздушную оборону и собственные способности к защите.

Глава государства подчеркнул, что укрепление ПВО и энергоустойчивости Украины — это не просто поддержка, а прямая защита человеческих жизней.

Зеленский также отреагировал на критику ударов украинской армии по объектам России.

Кроме того, глава государства назвал потери России на войне за месяц.

Владимир Зеленский обстрелы ПВО война в Украине энергетика атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
