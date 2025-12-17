Видео
Стало известно, когда США и РФ проведут новый раунд переговоров

Стало известно, когда США и РФ проведут новый раунд переговоров

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 23:50
Переговоры США и РФ - когда будет новый раунд
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Иллюстративное фото: Reuters

Американские и российские чиновники могут провести очередной раунд переговоров уже в эти выходные, 20 и 21 декабря. Мероприятие пройдет в Майами.

Об этом сообщает издание Рolitico.

Переговоры США и РФ

Переговоры США и РФ

По словам собеседников издания, после того как усилия Белого дома по быстрому прекращению боевых действий не дали результата, Вашингтон усилил давление на Киев, призывая к компромиссам, которые могли бы привести к завершению войны.

Если переговоры состоятся, американская сторона планирует представить российским чиновникам итоги последних консультаций, несмотря на то что позиция Москвы остается практически неизменной.

Ожидается, что в состав российской делегации войдет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США, по предварительной информации, будут представлять специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует ехать в Майами на переговоры.

А до этого украинский лидер раскрыл подробности переговоров с командой Трампа в Берлине.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
