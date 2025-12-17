Переговоры США и РФ - когда будет новый раунд

Стало известно, когда США и РФ проведут новый раунд переговоров
Американские и российские чиновники могут провести очередной раунд переговоров уже в эти выходные, 20 и 21 декабря. Мероприятие пройдет в Майами.
Об этом сообщает издание Рolitico.
Переговоры США и РФ
По словам собеседников издания, после того как усилия Белого дома по быстрому прекращению боевых действий не дали результата, Вашингтон усилил давление на Киев, призывая к компромиссам, которые могли бы привести к завершению войны.
Если переговоры состоятся, американская сторона планирует представить российским чиновникам итоги последних консультаций, несмотря на то что позиция Москвы остается практически неизменной.
Ожидается, что в состав российской делегации войдет генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США, по предварительной информации, будут представлять специальный посланник Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Напомним, что ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не планирует ехать в Майами на переговоры.
А до этого украинский лидер раскрыл подробности переговоров с командой Трампа в Берлине.
